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Deprem bölgesine giden Demokrat Partili İlay Aksoy açıkladı: Vatandaşlar çadırları kendi imkanlarıyla alıyor

Deprem bölgesinde vatandaş kendi imkanlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy vatandaşların hükümetin desteği olmadan verdiği mücadeleyi anlattı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 10:46
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İlay Aksoy depremzedelerin çadırları kendi imkanlarıyla aldığını anlattı

Deprem bölgesine giden Demokrat Partili İlay Aksoy açıkladı: Vatandaşlar çadırları kendi imkanlarıyla alıyor
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Yaşanan depremlerden sonra hükümetin, bölgeye yardım götürmede yaşadığı eksiklikler çok fazla tartışma konusu olmuştu. Depremin üzerinden 1 aydan fazla zaman geçmesine rağmen depremzedelerin çadır sorunları tam olarak çözülebilmiş değil. İlgili kurumlarının yetersiz kalması vatandaşların kendi imkanlarıyla barınma sorunlarını çözmek için mücadele etmesine sebep oldu.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Adıyaman’dan katıldığı canlı yayında bu eksiklikleri ve vatandaşların mücadelesini anlattı. ‘‘Adıyaman’da Sümerevler Mahallesi’ndeyiz. Depremzede bir ablamızın söylediği bir sözü sizinle paylaşarak başlamak istiyorum. ‘Ölenler öldü ama biz diri diri her gün mezarda yaşıyoruz’ diye bir ifade kullandı. Gerçekten olağanüstü bir durum yaşanıyor burada. Gördüğünüz bütün çadırları vatandaşlar kendileri temin ettiler. Kendileri kurdular. Bir vatandaşın kendi arsasına tamamen kendi imkanlarıyla kurdukları bir hayat mücadelesi veriyorlar’' dedi.

 

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