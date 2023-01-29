İlber Ortaylı İstanbul'da yaşamak için kaç liraya ihtiyaç olduğunu açıkladı

Prof. Dr. İlber Ortaylı KAFA TV'deki programında flaş açıklamalarda bulundu. Ortaylı'nın sözleri gündem yarattı.

Sorulan 'İstanbul'da rahat bir hayat yaşamak için kaç para lazım?' sorusunu yanıtlayan Ortaylı, "İstanbul'da rahat bir hayat için taban kazancın 100 bin lira olması gerektiğini söyledi" yanıtını verdi.

İstanbul'da hayatın hiç kolay olmadığını söyleyen Ortaylı, kazancın 100 bin liranın altına düşmesi durumunda zorlanmanın başlayacağını belirtti.

"Bizim standartımızda 100 bin lira yeter" diyen Ortaylı, "Aşağısında üst orta sınıfa değil orta sınıfa girersiniz" ifadelerini kullandı.

'İNANILMAZ BİR ŞEY'

Programda, Dilek Sabancı'nın "50 milyon dolarınız olursa, bir ev bir de arabanız olursanız rahat yaşarsınız" sözleri de kendisine sorulan Ortaylı, "50 milyonu küçümseyecek kadar iş olmuş yani. İnanılmaz bir şey" değerlendirmesinde bulundu.