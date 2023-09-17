İlber Ortaylı açtı ağzını yumdu gözünü. Ayasofya'daki tehlikeye dikkat çekti

Editör: Bengü Zorlu

Müze statüsünden çıkarılıp camiye dönüştürülen Ayasofya için ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, şu ifadeleri kullandı;

"Şurası bir gerçek Ayasofya herkesin elini kolu sallayarak geçeceği bir yol değildir. Zira altındaki dehlizler, atık ve nem sularını taşıyacak suyolları, havalandırma sistemi bu kadar ziyaretçiyi taşıyacak güçte değil. Ayasofya’nın altındaki kanalların ucu Topkapı Sarayı’na kadar uzanır, bir müddet evvel İstanbul Teknik Üniversitesi’nin araştırma heyeti izinleri olduğu hâlde Ayasofya idaresi kanallara girme noktasında güçlük yaratıyordu."

"YILDA 3 MİLYON ZİYARETÇİNİN AYASOFYA’YA GİRMESİ BİR FACİA"

Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarına ilişkin konuşan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya'nın müze statüsüne alındığı 1934'teki karara itaat edilmesi gerektiğini belirterek şunları söylemişti;

"Bütün bu yapının ciddi şekilde incelenmesi, uzun uzun raporlarla öne konması ve tartışılması gerekiyor. Ayasofya’nın restorasyon için belli bir müddet mutlaka kapatılması gerekiyor. Yılda 3 milyon ziyaretçinin Ayasofya’ya girmesi bir facia.”

CAMİİ'NİN 'İMPARATORLUK KAPISI'NDA TAHRİBAT OLUŞMUŞTU

İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'nda geçtiğimiz yıl ziyaretçiler tarafından tahribat oluşmuş, daha sonra onarılmıştı. Ayasofya Camisi'nin tahrip edilen 'İmparator Kapısı', yeni herhangi bir tahribatın önüne geçmek için cam bölme ile koruma altına alınmıştı.