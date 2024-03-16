İlber Ortaylı isyan etti 'Yok ettiniz' diyerek ateş püskürdü

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Eyüpsultan Belediyesi tarafından ramazan ayı etkinlikleri kapsamında, gençlerin sorularını yanıtladığı bir söyleşinin konuğu oldu.

Tavsiyeler verip İstanbul hakkında tespitlerini yapan Ortaylı, çarpıcı açıklamalarda da bulundu.

GENÇLERE ÖĞÜT VERDİ

Gençlerin çevrelerini tanımaları gerektiğini vurgulayan Ortaylı, “Türkiye münevverinin kafasında boşluklar vardır. Daha böyle uykudan uyanmış gibi ne tarafta olduğunu bulamıyor. Geliriz kendimize geliriz de el alemin zoruyla gelmeyelim yani. Onun için aklınız başınızdayken öğrenin. O da tarih ve coğrafyadan geçer. Coğrafya bilmemek ümmiliktir. Okuma yazma bilmeyen insan bile şöyle bir coğrafya bilir. Fakat suret-i kat'iye yer küre sistemini, iklimlerin dönüşünü anlayamaz, mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"SAÇMA SAPAN OTELLER YERİNE..."

Şehircilikle ilgili açıklamalarda bulunan Ortaylı, bir şehrin olmazsa olmazlarından bahsetti. Ortaylı, “Saçma sapan oteller yerine, daha anlamlı fonksiyonlu kültür merkezi olmalı. Şehrin doğru dürüst konser salonu olmalı. Bir operası olmalı.” dedi. Tüm bu yapıların etrafında tiyatroların ve galerilerin olması gerektiğini söyleyen Ortaylı, bunlar olmadığında demiryolunun işlemez olacağını söyleyerek Sirkeci’yi örnek gösterdi.

“İSTANBUL'UN KALBİNİ YOK ETTİNİZ”

Ortaylı, öte yandan İstanbul’un yıllar içindeki değişimine de vurgu yaparak şehrin çok kalabalıklaştığından bahsetti. Kalabalıkta ilçelerin bile değerinin kalmayacağını ifade eden Ortaylı, “Ne olduğu belirsiz bir kriminal bölge yaratmak için İstanbul'un kalbini yok ettiniz. Zamanlar değişiyor olabilir, kendinizi de değiştireceksiniz. Bunlar cehaletin getirileridir" şeklinde konuştu.

Gençlere Türkçe konusunda da tavsiyelerini sürdüren Ortaylı, okuma motivasyonunu soranlar için de cevap verdi. Tarihçi, hep okuduğunu ve motivasyon bilmediğini söyledi.