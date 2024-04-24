İlber Ortaylı korkuttu: Uçakta fenalaştı

Kaynak: İHA
İlber Ortaylı korkuttu: Uçakta fenalaştı
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, THY’nin İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirecek yolcu uçağında rahatsızlandı. Ortaylı'ya yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sefer gecikmeli gerçekleşti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirecek yolcu uçağı, kalkış öncesinde yapılan kontrollerin sona ermesinin ardından 21.45 sıralarında kapıdan ayrıldı.

Yolcular arasında yer alan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, uçağın kalkışından hemen önce rahatsızlandı.

Durum üzerine kalkışı iptal eden uçağın pilotu kapıya dönme kararı aldı.

Ortaylı'ya doktor tarafından yapılan ilk müdahale sonucu ciddi bir bulguya rastlanmadı.

İlber Ortaylı'nın tansiyon problemi sebebiyle rahatsızlandığı belirlendi.

Ortaylı'nın uçuşa engel olacak bir rahatsızlığının olmadığının anlaşılması üzerine uçağın kaptan pilotu seferi gerçekleştirdi.

Son olarak Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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