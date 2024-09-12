İlber Ortaylı: Türkiye’de 5 milyon Suriyeli bulunamaz ekonomiye bir katkıları yok

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği programda sayıları 5 milyonu aşan Suriyeli sığınmacılar ile alakalı olarak eleştirilerde bulundu. Suriye'den gelen insanların İstanbul'u anlamayacaklarını kaydeden Ortaylı, bu kadar insanı Türkiye'nin kaldıramayacağını belirterek, "Çok fazla kalabalık var ve bu yetmedi Suriye’den adam getiriyorlar. Bu adam İstanbul’u ne anlar? Bunu söylemek de şovenizm sayılmaz. İnsanlar dengeli olarak tenkitlere karşı durmalı. Türkiye’de 5 milyon Suriyeli bulunamaz.

Yer yok, imkan yok ve onların buradaki ekonomiye bir katkısı olamaz. Böyle şeyleri körü körüne desteklemek olmaz. Yabancı göçmen istenen bir şeydir ama rastgelesi değil. Rastgelesi başka türlü hastalıklar yaratır ve Türkiye bunu kaldıramaz” ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEYLERİ KÖRÜ KÖRÜNE DESTEKLEMEK OLMAZ"

İstanbul’un 1970’lerden itibaren bir nüfus patlaması yaşadığını dile getiren Ortaylı, artık İstanbul'da Osmanlı kültürünün de kalmadığını ve rastgele bir göçün hastalıklara neden olabileceğini söyledi “Artık burada Osmanlı kültürü de kalmadı. Çok fazla kalabalık var ve bu yetmedi Suriye’den adam getiriyorlar. Bu adam İstanbul’u ne anlar? Böyle şeyleri körü körüne desteklemek olmaz. Yabancı göçmen istenen bir şeydir ama rastgelesi değil. Rastgelesi başka türlü hastalıklar yaratır ve Türkiye bunu kaldıramaz”

"BİRAZ REALİST OLUN"

Beyoğlu’nun kültür merkezi olduğu kadar eğlence merkezi de olduğunu anımsatan Ortaylı, insanların inançlarına uyup uymamakla Türkiye'nin yön alamayacağını ve realist olunması gerektiğini belirtti: “Beyoğlu bir alkol merkezi değildir fakat içkinin ciddi tüketildiği bir yerdir. Benim inancıma uymuyor derseniz Türkiye senin inancına uymakla uymamakla gitmiyor maalesef.

Biraz realist olun. Türkiye’de rakının ve şarabın en büyük ıslahat gördüğü devir bu devirdir. Bunun önünü alamazsın. Bunu kaldırdığın takdirde menşei karanlık uyuşturucu gelir ve gençliğimizi mahveder. Bu kültürü yok ederseniz burası çok kısa zamanda uyuşturucu mıntıkası haline gelir ve çok yazık olur” dedi.