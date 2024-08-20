İlber Ortaylı Türkiye'nin zengin ailelerini anlattı: "Listede sadece bir aile kaldı"

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu yıl altıncısı düzenlenen Edremit Kitap Fuarı'nda "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Fuarın açılış programında yapılan söyleşide Ortaylı, Türkiye'nin zenginlik ve servet yapısının hızlı değişiminden bahsetti.

"TÜRKİYE'DE 20 YILI BULMUYOR"

Küçük yaşlarda babasının kendisine Türkiye'nin zenginlerini sıraladığını belirten Ortaylı, "O listeden sadece Koç ailesi kaldı. Türkiye'de servetlerin el değiştirmesi Güney Amerika gibi, yirmi yılı bulmuyor" ifadelerini kullandı.

'BU KADAR GÖSTERİŞ AVRUPA'DA BİLE YOK'

Söyleşi sırasında Ortaylı, Türkiye'deki zenginlerin tüketim alışkanlıklarına da eleştirilerde bulundu. "Bu kadar gösterişli tüketimi Batı Avrupa'da bile görmüyoruz. Özel uçaklarla, 'business class'ta çoluk çocuk kısa mesafelerde bile seyahat ediyorlar. Ancak tüketim kültürleri de yok, Avrupa'da gittikleri ilk yerler yine işportacılar" dedi.

Fuar programının ardından Ortaylı'ya "Yaşam Boyu Onur Ödülü" takdim edildi.