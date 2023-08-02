İlber Ortaylı yalnızca Türklerde olmayan bir huyu açıkladı

Edindiği deneyimleri sürekli aktaran Prof. Dr. İlber Ortaylı yine sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Türklerde olmayan bir huyu anlattı.

İlber Ortaylı yalnızca Türklerde olmayan bir huyu açıkladı

Editör: Ayşe Memiş

Dünyanın saygın bilim adamlarından tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı edindiği deneyimleri okurlarıyla ve takipçileriyle hep paylaşıyor. Ortaylı, gençlere sürekli altın değerinde öğütlerde bulunuyor.

Gençlerin rehberi haline gelen Ortaylı, hangi kitapların okunabileceğine, nerelerin gezilebileceğine kadar birçok bilgi aktarıyor.

Yaşayan efsanelerden olan İlber Ortaylı yine sosyal medya hesabından gençlere müthiş tavsiyelerde bulundu.

Ortaylı paylaşımında iyi düşünmek için yalnız kalınması gerektiğine vurgu yapıyor. Tarihçi Ortaylı yalnızca Türklerde olmayan bir huyu açıkladı.

İşte Ortaylı’nın paylaşımı:

Seyahatte, kafanı boşaltmışken iyi düşünürsün; bir yerden bir yere giderken iyi düşünürsün; yürürken, yemek yerken iyi düşünürsün. Tuvalette bile düşünürsün yahu! Ama iyi düşünmek için esasen yalnız kalmak gerekir. Bu temel şarttır, yalnız kalmayı bilmek gerekir. Yalnız kalmayı bilmeyen milletlerden fazla bir şey çıkmaz. Mesela iyi bir düşünür çıkmaz.

Maalesef biz Türklerin böyle bir kabiliyeti yok, bu yüzden de bizden iyi düşünür pek çıkmıyor. Aptal olduğumuz için mi? Estağfurullah. Ama şu var; Türk yalnız kalamaz, milletimizde böyle bir huy yoktur. Beraber ders çalışır, beraber yazı yazar, beraber gezmeye gider, beraber aylaklık eder. Türkler sinemaya bile tek gitmez; yalnız kalmayı bilmez, sevmez. Yalnız olmamanın getirdiği garantiye, yani tehlikeden uzak yaşamanın konforuna güvenir. Ama işte bu garanti de yaratıcılığı sakatlar, iş çıkarma kabiliyetini azaltır.

Yalnız kalamayan insanın düşünce ve gözleme kabiliyeti yarım oluyor. Bu yüzden ben insanlara yalnız kalmayı öğrenmelerini öneriyorum. Yalnız kalmayı bilmek iyidir, önemlidir; Türkiye gibi bir yerde avantajdır. Zira evlilik müessesesi bile bizde yalnız kalmamak üzerine kurulmuştur. Halkımız evliliğin gerçek mahiyetini anlamaz. Evlenince, kumrular gibi dip dibe oturmaları gerektiğini zanneder. Öyle şey olur mu? Biraz da birbirinden ayrı duracaksın. Nefes alacak, aldıracaksın.

Evlilik sürekli dip dibe duracak, yan yana yürüyecek bir şey değildir. Çok açık ki bunun da artık anlaşılması lazım. Tabii herkesin kendisini, yaşamının onda sekizinde aynı yerde bulması da evlilikle bağdaşmaz.

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