İlber Ortaylı’dan 100. yıl mesajı

Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutladığımız 29 Ekimde Prof. Dr. İlber Ortaylı, zaferin nasıl elde edildiğini anlattı.

Hürriyet Gazetesi'nden Fırat Karadeniz'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ortaylı, şunları söyledi:

“Bizim buradan başka gidecek yerimiz yok. Görüyorsunuz, gidecek başka yeri olmayan kavimler ne vaziyetteler! İkisinin de (İsrail-Filistin) durumu hiç hoş değil. Biz de mi aynı duruma düşelim? Onun için memlekete sahip çıkalım.

Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet’in ilanının ardından yapılan oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alarak ilk cumhurbaşkanı seçildi. Yaptığı konuşmayı şöyle bitirdi: “Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.”

Bu Cumhuriyet’i Mustafa Kemal Paşa kurdu. En sağlam, en tutarlı önder odur. Başka kadroların böyle bir cumhuriyeti kurabileceğini hiç sanmıyorum” açıklamalarında bulundu.