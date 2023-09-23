İlber Ortaylı'dan Ebrar Karakurt'la ilgili olay yaratan sözler: Hödükler

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası apoleti sahibi olan Filenin Sultanları hakkında ünlü tarihçi İlber Ortaylı, şampiyon voleybolcular için açıklamalarda bulundu. Ortaylı, ayrıca Ebrar Karakurt- Abdulhamid tartışmasına da değindi.

İlber Ortaylı'dan Ebrar Karakurt'la ilgili olay yaratan sözler: Hödükler

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nın ardından Olimpiyat elemelerinde de yoluna kayıpsız devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Ortaylı'nın açıklamaları;

"MİLLET TOPLANIP ÇİÇEKLER ATIYORDU"
-Filenin Sultanları ile gurur duyuyoruz da ne yapıyoruz? Mesela bir geçit töreni yapın. Alkışlayın. Nasıl ki eski Roma’da kuzeyden, çölden gelen lejyonları alkışlıyordu millet toplanıp, çiçekler atıyordu, taçlarla kuşatıyorlardı kafalarını, siz de yapın. Konuşmakla olur mu? Birimiz öyle konuşurken diğerlerimiz saçma sapan laflar ediyor. O yüzden burası dengeyi bulamamıştır. Çok ayıp. Söyleyeyeim size.

"BÖYLE HÖDÜKLER ÖNE GEÇER"
-Kendi Abdülhamid diye yazmış, müstear kullanıyor. Onların işine gelmiyor, öyle olmasını istiyor ki hedef etsin. Öyle yazan adama sen sahtekarsın diye 500 defa yazarsan kendini hizaya gelmiş hisseder. Aksi takdirde Ebrar yalnız kalır, böyle hödükler öne geçer.

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