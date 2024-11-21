İlber Ortaylı'dan gençleri kızdıracak yorum! "Nazım'ı Tanımak ve Anlamak" söyleşilerinde konuştu

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Şişli Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Nazım'ı Tanımak ve Anlamak" söyleşilerinin bu yılki ilk konuğu, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ydı. Katılımın ücretsiz olduğu Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşen söyleşi, yoğun ilgi gördü. Programa, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral, 2'nci Başkan Özcan Arca, Genel Sekreter Turgay Fişekçi başta olmak üzere vakıf üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve birçok vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Oral yaptı. Oral, "Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, 1991 yılında, Nazım Hikmet'in kız kardeşi Samiye Yaltırım'ın isteği üzerine kuruldu. O günden bugüne tek bir amacımız var; Nazım Hikmet'in mirasını genç kuşaklara aktarmak ve yaymak" dedi.

Ayrıca, vakfın etkinliklerinde yıllardır her ay Nazım Hikmet üzerine uzman görüşlerine yer verdiklerini vurguladı.

"O, MİLLETİN ŞAİRİ"

Nazım Hikmet'in yeterince incelenmediğini ve ele alınmadığını belirten Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Nazım'ı sevenler arasında sadece solcular yok. Hiç aklınıza gelmeyecek edebiyat tarihçileri de onu çok sever. Çünkü şiirinde ayrı bir hava ve armoni vardır. Türk dilinin müzikal yapısını çok iyi kullanır ve bunları okutur. Eğer Nazım Hikmet sağ olsaydı ve bugün gençlerin kullandığı Türkçeyi duysaydı çıldırırdı. 1960'ların ve 70'lerin sonrasında ise Nazım Hikmet'i herkes daha çok benimsedi. Böyle insanlar sağın solun değil, milletin şairi olur" dedi.

"GERÇEKTEN BİR ŞÖHRETİ VAR"

Nazım Hikmet'in dünyada kazandığı şöhrete değinen Prof. Dr. Ortaylı, "Rusya'ya adım attığı anda bütün eski dostları oradadır. Gerçekten bir şöhreti var. Rusya'da gördüklerini eleştirse bile, ona dokunamadılar. Dünyada böyle şöhreti olan insanları kolay kolay yiyemezler. Yani isimsiz değil. 1951'de Rusya'ya sığındı, 12 sene daha yaşadı. Bu süre zarfında dünyada da şöhret kazandı. Eskiden bilindiğinden çok daha fazla tanındı çünkü çok ülke dolaştı, çok davet edildi, çok çağrıldı" ifadelerini kullandı.

TÜRK EDEBİYATINDA TARİH MOTİFİNİ EN ÇOK KULLANAN ŞAİR

İlber Ortaylı, şiirlerinde tarih motifini hem dünyada hem Türkiye'de en çok kullanan şairin Nazım Hikmet olduğunu söyledi. Sinema ve dünya edebiyatından örnekler veren Ortaylı, "Türk edebiyatında tarih motifini en çok kullanan, tarihten en çok yararlanan şairdir. Hiçbir şair, mesela Yahya Kemal, tarih motivasyonunu bu kadar kullanmamıştır. Nazım Hikmet, tarihi bir tez, kitap ya da monografi olarak değil, doğrudan doğruya şiir olarak yazıyor. İşte bu çok önemli, onun gibisi dünyada bile çok yok" dedi.

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Söyleşi, Zeynep Oral ve Şişli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Taygun Demir'in Ortaylı'ya çiçek takdimiyle sona erdi.