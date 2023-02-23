İlber Ortaylı’dan GSM operatörlerine sert sözler: Mahkum edilmeliler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde yıkım meydana geldi. 2 büyük deprem bölgedeki en önemli ihtiyaç olan iletişimi etkiledi.

Türkiye genelindeki GSM operatörleri adeta çöktü. Enkaz altında kalıp telefonuna ulaşan vatandaşlar dışarıdakilerle iletişim kuramadı, iletişim hatları çöktü.

Arama kurtarma çalışmalarının yapılığı bölgede GSM operatörlerinin çekmiyor olması AFAD ve gönüllü ekiplerin işlerini aksattı. Enkaz altındaki kalan bazı vatandaşların mesajı hiç akrabalarına, yadım ekiplerine iletilemezken bazılarının ise 5- 6 gün sonra iletildiği ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla vatandaşlar ve depremzedeler her yıl neredeyse milyonlarca kar eden GSM operatörlerine isyan etti.

İLBER ORTAYLI: MAHKUM EDİLMELİLER

Tarihçi İlber Ortaylı da söz konusu durumu sert eleştirdi.

Operatörlerin kurduğu teknik sistemin Türkiye’nin durumuna göre geliştiğini söyleyen Ortaylı, “Bütün telefon şirketlerini, oraya onu kuranları mahkum edilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Öte yandan 2019 yılında İstanbul’da meydana gelen depremde de herhangi bir yıkım olmamasına rağmen operatörler kitlenmişti.

HALUK LEVENT DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bölgeye ilk günden beri yardıma koşan AHBAP Derneğinin kurucusu Haluk Levent de GSM operatörlerine tepki göstermişti. Haluk Levent paylaşımında "Telefon operatörleri! Bu 3. gün... Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim! Nedir bu ya! Hatay’ın dört bir yanını güçlendirin artık! Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor. Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum!" diyerek isyan etmişti.