İlber Ortaylı'dan ihraç edilen teğmenlere destek

Kafa TV YouTube kanalında Cahille Sohbeti Kestim programında gündemi değerlendiren Tarihçi Yazar İlber Ortaylı mezuniyet töreni sonrasında kılıçlarla ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ diyerek yemin eden ve sonrasında haklarında ihraç kararı verilen askerlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BİZİM SEVGİLİ KIZIMIZ..."

Ortaylı birincilik ile mezun olan teğmen ile ilgili konuşurken, “Bizim sevgili kızımız belli ki o tüfeği, o makineliyi, topu çok iyi kullandı, onun üzerinde teorik bilgisi, ameli bilgisi mutlaka çok kuvvetli hiç kolay bir iş değil’ dedi.

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Ortaylı ihraç edilen teğmenlerle ilgili olarak “Sevgili teğmenimiz ve öbür arkadaşları o işi çok iyi biliyorlar ki derecelere girmişler, sen bir yandan silah sanayinle övüneceksin bir yandan onu kullanacak, kullandıracak insanları yok bilmem ne dedi diye çıkar bu beni rahatsız eder açıkçası “ diye ekledi.

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'BU ADETTİR'

Ortaylı ayrıca resmi tören sonrası askerlerin yapmış olduğu ‘kılıçlı yemin’ ile ilgili olarak “Ben o törenlerde Deniz Harp Okulu'nda iki kere, havacılara da gittim karacılara da gittim bu adettir, nasıl diploma töreninde kep fırlatma. Bu adettir böyle resmi tören biter tribündeki nizam boşalır, arkada yemin ederler, kep atarlar, havaya, kılıç çekerler” dedi.

"EBEDİ BAŞKOMUTAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TÜR"

Ortaylı yemin esnasında söylenen ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ ifadesi için de Ortaylı, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye hep söylenir çünkü okulun piri odur komutan odur, ebedi başkomutanımızdır, buna kimsenin kızma hakkı yoktur, ben onu suç olarak görmüyorum çok açık söyleyeyim” diye de ekledi.

"İNSANLARI KIRDILAR"

Türk ordusunun disiplininin bilindiği gerçeğine de değinen Ortaylı “bu disiplin cezası üstelikte birinci olan teğmene uygulanması dışarıya karşı bizim açımızdan iyi bir şey olmuyor, her halukarda insanlar kırıldılar ben de kırılanlardan biriyim” şeklinde konuştu.

Ortaylı yaşanan duruma muhalefetin de yeterli tepkiyi göstermediğini belirtirken, ‘muhalefetin bu konuda muhalifliğini iyi yaptığı kanısında değilim” dedi.