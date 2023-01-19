İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor

Sanatseverlere UNIQ Expo İstanbul'da 20 Ocak'ta kapılarını açacak olan dünyanın en ünlü firavunu Tutankhamun'un hazinelerini konu alan serginin basın toplantısı, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla yapıldı.

Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, sergide olan Firavun döneminden bir heykeli göstererek, "Bu hatunların kılığı saraydaki klık tangayla geziyorlar. Afrika'nın kabileleri gibi çıplak görünmekten sıkıntıları yok" diye konuştu.

60 yıldan uzun bir süredir dünyanın birçok yerini dolaşan ve 40 milyondan fazla ziyaretçinin gezdiği 'Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi' ilk kez Türkiye'de UNIQ Expo İstanbul'da tarih, kültür ve sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

20 Ocak'ta başlayacak olan sergi mart ayına kadar açık kalacak.

3 bin 300 yıl önce 9 yaşında tahta geçen esrarengiz firavun Tutankhamun, trajik yaşam öyküsü, ünlü ölüm maskesi ve tabutu da dahil tümü som altından eşyalarının bulunduğu sergi, bugün gazetecilere gezdirildi.

Söz konusu serginin basın tanıtımına Prof. Dr. İlber Ortaylı da katıldı.

"MEDENİYET YUNANLA BAŞLAMIYOR"

Ortaylı, Firavun Tutankhamun dönemini anlattı.

Ortaylı, medeniyetin sanıldığının aksine Yunanla başlamadığını vurgulayarak, "Ne olursak olalım, istesek de istemesek de, bilsek de bilmesek de hepimiz Mısırlıyız çünkü bu bir medeniyet meselesi. Medeniyet Yunanla başlamıyor. Mezopotamya'yla başlıyor ama galiba devamlılık ve tutarlılık açısında Nil Deltası'nın zenginliği böyle bir medeniyeti yaratmış. Mısır'dan bize ne falan denemez çünkü Mısırla ilgili eserler, topraklarımızda da var. Mısır'a, Mezopotamya'ya falan ilgi duymak demek, Osmanlı devrinde, Osman Hamdi Bey'in Mezopotamya'da, Lübnan'da yaptığı kazılar… Bunu iyi bilmek zorundayız.” dedi.

"TANGAYLA GEZİYORLAR"

T24’te yer alan görüntülerde sergiyi basın mensupları ile birlikte gezen Ortaylı, gördüğü bir heykeli göstererek “Bakın bu hatunların kılığı saraydaki kılık. Tangayla geziyorlar, setriavret yerleri kapalı, çok ilginç” dedi.