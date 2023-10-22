İlçe Müftüsü çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Editör: Özlem KIRAL
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin müftüsü Halil Bilik, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.
Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’nun sosyal medya paylaşımında yer alan bilgilere göre, Bilik 20 Ekim’de tutuklandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyadan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“Şanlıurfa Akçakale müftüsünün Ücretli öğretmenlik yaptığı okulda 12 yaşındaki öğrencisine karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli 20.10.2023 tarihinde tutuklanmıştır. Olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.”