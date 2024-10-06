İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü

Saldırı saat 15.00 sıralarında Hükümet Caddesi üzerindeki İlçe Tarım Müdürlüğü binasında gerçekleşti. 5 el silah sesi duyulmasının sonrasında olay yerine sevk edilen polis ekipleri, İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makam odasında kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Murat Yakupoğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Murat Yakupoğlu’nun başına 5 mermi isabet ettiği belirtilirken, cinayeti işlediği iddia edilen Selçuk A. ise ortadan kayboldu. Murat Yakupoğlu’nun cenazesi, savcının incelemesinin sonrasında otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Kaymakam Elif Çelik de olay yerine gelerek, inceleme yaptı. Cinayetle ilgili soruşturma açılırken Selçuk A.’nın Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu’nu eski eşiyle evleneceği dedikoduları üzerine öldürdüğü ve zanlının olay öncesinde eski eşini de öldüreceğini söylediği öne sürüldü.