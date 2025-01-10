İleri yaştaki hamileler için kahve uyarısı! Uzmanlar açıkladı

İleri yaştaki hamileler günde 1 fincandan fazla kahve tüketmemesi gerektiği uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı.

İleri yaşlarda hamile olan kadınlar için, günlük kahve tüketimini sınırlamanın önemi vurgulandı. Bu grubun sağlığı ve bebeğin gelişimi açısından dikkatli olmanın gerekliliğinin altı çizildi.

Uzmanlar, ileri yaş hamilelerin günde bir fincan kahveden fazlasını tüketmemeleri gerektiğini vurguladı.

"HAMİLELİKTE RİSK FAKTÖRLERİNİ ARTIRABİLECEĞİ YÖNÜNDE KANITLAR VAR"

Washington Üniversitesi’nden obstetrisyen Dr. Emily Miller, "Kahve tüketiminin hamilelikte risk faktörlerini artırabileceği yönünde kanıtlar var" diyerek bu konunun önemine dikkat çekti.

Araştırmalar, aşırı kafein alımının düşük doğum ağırlığı, prematüre doğum ve hatta düşük riski ile ilişkili olabileceğini gösterdi.

American Journal of Obstetrics and Gynecology dergisinde yayımlanan bir çalışma, hamilelikte günde 200 mg'dan fazla kafein alımının, fetüs üzerindeki olumsuz etkilerini artırabileceğini ortaya koydu.

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"KRİTİK BİR ÖNEME SAHİPTİR"

Kaiser Permanente'den epidemiyolog Dr. De-Kun Li, "İleri yaş hamile kadınların, kafein alımını sınırlamaları, hem kendi sağlıkları hem de bebeklerinin sağlığı için kritik bir öneme sahiptir" dedi.

Ayrıca, yapılan bir başka araştırmada, kafein tüketiminin fetüsün gelişimini olumsuz etkileyebileceği ve bu durumun ilerleyen dönemlerde çocuğun davranışsal ve bilişsel gelişimini etkileyebileceği belirtildi.

Çocuk psikiyatrisi uzmanı Dr. C. Nicole Scharff, "Kafein, fetüsün beyin gelişimini etkileyebilir ve bu durum, çocukluk döneminde dikkat eksikliği gibi sorunlara yol açabilir" şeklinde uyarılarda bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Erkan Elçi, ileri yaşlarda hamilelikteki riskleri azaltmak için önemli tedbirlerden biri olarak kahve tüketimini sınırlamayı önerdi.

"GÜNDE 1 FİNCANDAN FAZLA KAHVE TÜKETMEMELİLER"

Dr. Elçi, "35 yaş ve üzerinde hamile olan kadınlar, sistemik hastalıkları için düzenli doktor takibinde olmalılar ve beslenmelerine dikkat etmeliler. Günde 1 fincandan fazla kahve tüketmemeliler" dedi.

Bilimsel araştırmalar, ileri yaşlarda hamilelikte kahve tüketiminin bebeğe olası olumsuz etkilerini gösterdi.

Kahve içerdiği kafein, bebeğin kalp atış hızını artırabilir ve gebelik şekeri riskini artırabileceği ifade edildi.

Ayrıca, kafein, bebeğin gelişimini etkileyebilir ve erken doğum riskini artırabileceği bildirildi.

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DİKKAT ÇEKEN ÖNERİLER:

- Düzenli Uyku: Uyku düzenini korumak, hamilelikteki stresi azaltabilir ve genel sağlık sağlamak için önemli.

- Dengeli Beslenme: Meyve, sebze ve tam tahıl içeren bir diyet uygulamak, hamilelikteki sağlık ve refahı artırır.

- Düzenli Egzersiz: Düzenli egzersiz yapmak, hamilelikteki riskleri azaltabilir ve genel sağlık sağlamak için önemli.

- Stres Yönetimi: Stresi azaltmak için meditasyon, yoga veya diğer rahatlatıcı aktiviteler yapılabilir.