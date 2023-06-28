İletişim Başkanı Altun, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşanan olaya sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Altun, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Medeni bir toplumun en temel gereksinimi olan terörle mücadelenin, ciddi ittifakların temel ön şartı olduğuna dikkati çeken Altun, "Bu husustaki umutlarımız azalsa da Avrupalı yetkililerin İslam karşıtlığı tehdidi konusunda aklıselimle hareket etmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından İngilizce olarak açıklama yapan Altun, Müslümanların en mübarek günlerinden birinde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı iğrenç ve alçak bir eylem yapıldığını belirtti.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Avrupalı otoriteler nezdinde, özellikle İsveç'te, İslam karşıtlığına izin verilmesinden bıktık usandık. NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler, İslam karşıtı ve yabancı düşmanı teröristlerin yıkıcı davranışlarına müsamaha gösteremez ve izin veremez. Bu eylem, bu mübarek günde dinimizi hedef alan bir başka provokatif terör eylemidir. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da belirttiği üzere bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır. İsveç makamları süratle harekete geçmeli ve terörün her türlü tezahürüne karşı net bir tavır sergilemelidir. İfade ve konuşma özgürlüğü bahanesinin arkasına saklanamazlar."

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Mersin'de denize giren Suriyeli gözden kayboldu Güncel
Mersin'de denize giren Suriyeli gözden kayboldu
İsmail Kartal'ın başarılı olabilmesi için gerekli tek şartı Sedat Kaya açıkladı Spor
İsmail Kartal'ın başarılı olabilmesi için gerekli tek şartı Sedat Kaya açıkladı
Fenerbahçe İsmail Kartal'ı resmen açıkladı Spor
Fenerbahçe İsmail Kartal'ı resmen açıkladı
Hollanda'da Türk bakandan polislere başörtüsü, hac, kippa yasağı... Dünya
Hollanda'da Türk bakandan polislere başörtüsü, hac, kippa yasağı...
Ankaragücü Bilazer'i aldı Spor
Ankaragücü Bilazer'i aldı
İran’da öfkeli kalabalık polis aracını ateşe verdi: 2 yaralı Dünya
İran’da öfkeli kalabalık polis aracını ateşe verdi: 2 yaralı
Ankaragücü'nden flaş transfer. İmzayı attı Spor
Ankaragücü'nden flaş transfer. İmzayı attı