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Kılıçdaroğlu’ndan Ekşi Sözlük paylaşımı. İletişim Başkanlığı'na seslendi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engelini eleştirdi. Gönderisinde İletişim Başkanlığı'na seslenen Kılıçdaroğlu, "Elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!” dedi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 00:22
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İletişim Başkanlığı'na seslendi: Kılıçdaroğlu’ndan Ekşi Sözlük paylaşımı

Kılıçdaroğlu’ndan Ekşi Sözlük paylaşımı. İletişim Başkanlığı'na seslendi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İletişim Başkanlığı’na seslenerek, “Elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!” dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de @sozluk’ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!”

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