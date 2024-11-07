İletişim Başkanlığı’ndan fırça yiyen Abdulkadir Selvi 'Aşkolsun' dedi

Nisan 2016'dan beri Hürriyet gazetesinde yazıları ile yer alan Abdulkadir Selvi bir yazısı nedeniyle İletişim Başkanlığı’ndan tekzip yedi. Söz konusu ifade, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin 'Erdoğan'ın müjdesi ne olacak" başlıklı yazısında yer alıyor. "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak” söylemi sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesi şeklinde verilmişti. Selvi ise tekzip üzerine ‘aşk olsun’ diyerek sitemde bulundu. Selvi, “Birileri benim cümlemi sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözü gibi paylaşmış. Ama yazım alınıp öyle uç noktalara çekilmiş ki şaşırdım. ‘Aşkolsun’ dedim” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAKİ SÖZE DMM’DEN CEVAP GELDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), sosyal medyadaki "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" söylemlerini yalanlayarak gerçeği açıkladı. DMM, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir." açıklaması gerçekleştirdi.

SELVİ: AŞKOLSUN

‘Erdoğan’ın müjdesi ne olacak’ başlıklı yazıda, “Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak” söylemine ilişkin gündemi değerlendirdiğini aktaran Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, birilerinin kendi cümlesini Cumhurbaşkanının sözü gibi kullandığını söyledi. Selvi, "Cumhurbaşkanı’na ait bir cümle olsa, tırnak içi ifade olarak kullanırdım. Ama yazım alınıp öyle uç noktalara çekilmiş ki şaşırdım. ‘Aşkolsun’ dedim.” şeklinde konuştu.

'ERDOĞAN'IN MÜJDESİ NE OLACAK’

Selvi'nin 'Erdoğan'ın müjdesi ne olacak" başlıklı yazısında söz konusu ifade de yer alıyor. Yazısında, DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasının başlangıç gibi gözüktüğünü söyleyen Selvi, "Yani bir süre her sabah yeni bir kayyum haberiyle uyanabiliriz” yorumunu yapmıştı. Sözlerine devam eden Selvi, “Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yazımın ilerleyen bölümlerinde paylaşacağım. Tam anlamıyla bir geçiş döneminden geçiyoruz. Siyasette dengeler değişiyor.” ifadelerine yer vermişti.