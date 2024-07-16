İlginç başlı ve kulakları dışarıda yılan Muğla'da görüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
İlginç başlı ve kulakları dışarıda yılan Muğla'da görüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanın baş yapısı değişik ve kulakları dikkat çekti.

Havaların aşırı sıcak olması nedeniyle pek çok yılan türünün açığa çıkması sonrası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıra dışı bir yılan görüldü.

Fethiye Limanı yakınlarındaki kayalıklarda görüntülenen yılanın, tam 2 metre olduğu ve kulaklarının dışarda olduğu görüldü.

"BAŞI FARKLI VE KULAKLARI DIŞARIDA BİR YILAN GÖRDÜM"

Yılanı görüntüleyen vatandaşlardan Deniz Kuşseven, ilk defa böyle bir sürüngenle karşılaştığını ifade etti. Kuşseven, “Tatil için Fethiye'ye gittim. Limanda kahvaltı yaparken kenardaki kayaların üzerinde başı farklı ve kulakları dışarıda bir yılan gördüm. İlk defa böyle bir yılanla karşılaştığım için ilgimi çekti ve videoya aldım. Çevredeki pek çok kişide telefonu ile yılanın görüntüsünü çekti” diye konuştu.

Yılanın bir süre sonra gözlerden kaybolduğu gözlemlendi.

aw248077-03.jpg

aw248077-01.jpg

aw248077-02.jpg

Son Haberler
SSK Bağ-Kur ve bütün emeklilerin maaşı netleşti Ekonomi
SSK Bağ-Kur ve bütün emeklilerin maaşı netleşti
DSÖ’den Sudan'daki insani felaketin çözümü için acil ateşkes çağrısı Dünya
DSÖ’den Sudan'daki insani felaketin çözümü için acil ateşkes çağrısı
Trump suikastçısının son 48 saati ortaya çıktı. Uzaktan kumandalı fünye detayı Dünya
Trump suikastçısının son 48 saati ortaya çıktı. Uzaktan kumandalı fünye detayı
Kaçak telefon operasyonu Yerel Haberler
Kaçak telefon operasyonu
Bergama'da ormanlık alanda yangın Yaşam
Bergama'da ormanlık alanda yangın
Aile sağlığı merkezinde 3 doktor birbirine girdi Gündem
Aile sağlığı merkezinde 3 doktor birbirine girdi
Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok Gündem
Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok