İlginç başlı ve kulakları dışarıda yılan Muğla'da görüldü

Havaların aşırı sıcak olması nedeniyle pek çok yılan türünün açığa çıkması sonrası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıra dışı bir yılan görüldü.

Fethiye Limanı yakınlarındaki kayalıklarda görüntülenen yılanın, tam 2 metre olduğu ve kulaklarının dışarda olduğu görüldü.

"BAŞI FARKLI VE KULAKLARI DIŞARIDA BİR YILAN GÖRDÜM"

Yılanı görüntüleyen vatandaşlardan Deniz Kuşseven, ilk defa böyle bir sürüngenle karşılaştığını ifade etti. Kuşseven, “Tatil için Fethiye'ye gittim. Limanda kahvaltı yaparken kenardaki kayaların üzerinde başı farklı ve kulakları dışarıda bir yılan gördüm. İlk defa böyle bir yılanla karşılaştığım için ilgimi çekti ve videoya aldım. Çevredeki pek çok kişide telefonu ile yılanın görüntüsünü çekti” diye konuştu.

Yılanın bir süre sonra gözlerden kaybolduğu gözlemlendi.