Mustafa Sandal ile Melis Sandal nasıl tanıştıklarını anlattı! İlginç hikaye şoke etti

Ünlü popçu Mustafa Sandal, BloombergHT ekranlarında yayınlanan Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk oldu.

Yeni projelerini ve müzik hayatına başladığı yıllardaki heyecanını anlatan Mustafa Sandal'a, canlı yayında oğlu Yaman ve eşi Melis Sandal'dan doğum günü pastası sürprizi geldi.

Aynı gün doğum günü olan Mustafa Sandal için stüdyoya gelen Melis Sandal ve oğlu Yaman Sandal, canlı yayın devam ederken stüdyoya girdiler. Mustafa Sandal ve oğlu Yaman, ilk kez bir televizyonda programında bir araya geldi.

"REFERANS İSTEDİM, MUSTAFA SANDAL’IN ADINI VERDİ"

Programda Melis Sandal, eşi Mustafa Sandal ile tanışma hikayesini şöyle anlattı:

"Komik biraz. Benim evime çalışmak için bir kadın geldi, benim de oğlum o zaman 4,5 yaşındaydı. Referans istedim, Mustafa Sandal'ın adını verdi. Telefonu elimde ama belki rahatsız olur diye aramadım. Arkadaşlarım vardı yanımda, arama dediler. Instagram'dan mesaj attım. Ben mesaj attığım dakika içinde cevap geldi. Çok resmi konuşuyoruz, sonra 'bu arada ufaklıkla da çok iyi anlaşır' diye mesaj yazdı... Anladım zaten Instagram'ımı kontrol etmiş. Sonuçta bir çocuğum var, evli miyim değil miyim, öyle bir bilgisi olmadığı için de rahat rahat da yazamıyor, anlayınca yalnız olduğumu 'bu fotoğraftaki gözler gerçekten senin gözlerin mi' dedi"

