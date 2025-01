İlginç olay kamerada: Önce kafasını kapattı sonra lambaları kırdı

Sarıyer'de kafasını kapüşonuyla kapatarak yüzünü gizlemeye çalışan şahıs, kafenin önündeki lambaları kırarak oradan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şahsın iki lambayı da denize attığı öğrenildi. Bir süre önce de kafenin kablolarının kesildiği ortaya çıktı.

Olay, Sarıyer Meserburnu Caddesi'nde 14 Ocak'ta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kamerayı görünce kafasını kapüşonuyla kapatarak yüzünü gizlemeye çalışan kişi, kafenin önündeki lambaları kırarak denize attı. Olay sırasında elektrik kabloları açıkta kaldı ve çevrede tehlike oluşturdu. Kafenin geçtiğimiz yıl 19 Aralık tarihinde aydınlatma sistemine ait kabloların kesildiği öğrenildi.

"BUNU KİM YAPTI BİLMEK İSTİYORUZ BİRİNİ ELEKTRİK ÇARPABİLİRDİ"

Bu olayların neden yaşadığını bilmediklerini söyleyen kafe müdürü Hadi Marjani, "19 Aralık'ta çocuk parkının içinde bizim kablolarımızı kestiler. Maalesef buradaki kabloda güçlü bir kablo. Onu fark edip önlemi almasaydık, çocukları her an elektrik çarpabilirdi. Onu kapattık, dışarı çıkıp baktığımız zaman bizim diğer kablolarımızı da kesip öyle bırakmışlar. Oradan da insanlar geçiyor. Her an biri çarpılabilirdi. Bunu kim yapıyor diye takip ediyoruz. Geçen hafta ise biri buradan geçerken, kendinde olduğu belli çünkü kamerayı görünce yüzünü kapatıyor. Bizim ışıklarımızı koparıyor ve denize atıyor. Bunu neden yapıyor bilmiyoruz. Bizim gördüğümüz elektrik kabloları orada duruyor. Biri demirlere dokunduğu an çarpılacak. Emniyete durumu bildirdik ve bu arkadaşın bunu neden yaptığını bilmek istiyoruz" diye konuştu.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Kimliği belirsiz şahsın lambaları kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahsın lambaları kırmadan önce kimliğini gizlemek için kapüşonu ile yüzünü bilerek kapattığı ve lambaları kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görüşüyor.