İlginç yöntemiyle sınırları zorladı: Gümrük polisine takıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İlginç yöntemiyle sınırları zorladı: Gümrük polisine takıldı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda yurda giriş yapan bir TIR’da yapılan aramada sürücünün beline sardığı 900 gram kokain bulundu. Tırın içinde kabine zula edilmiş 800 gram kokain daha ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada yurt dışından gelen TIR'da uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

İlginç yöntemiyle sınırları zorladı: Gümrük polisine takıldı

Takibe alınan TIR, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptıktan durduruldu. TIR şoförü İ.K.'nin üzerinde yapılan aramada beline sarılı 900 gram kokain, 400 gram esrar olmak üzere 1 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. TIR'ın kabin kısmındaki aramada ise 800 gram kokain bulundu.

İlginç yöntemiyle sınırları zorladı: Gümrük polisine takıldı

Şüpheli İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İlginç yöntemiyle sınırları zorladı: Gümrük polisine takıldı

Öte yandan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan M.H.D.'nin kullandığı minibüste yapılan aramada da 5 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan M.H.D. de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İlginç yöntemiyle sınırları zorladı: Gümrük polisine takıldı

İlginç yöntemiyle sınırları zorladı: Gümrük polisine takıldı

İlginç yöntemiyle sınırları zorladı: Gümrük polisine takıldı

İlginç yöntemiyle sınırları zorladı: Gümrük polisine takıldı

İlginç yöntemiyle sınırları zorladı: Gümrük polisine takıldı

İlginç yöntemiyle sınırları zorladı: Gümrük polisine takıldı

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