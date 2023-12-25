İlham Aliyev ailesiyle birlikte doğum gününü kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün sosyal medya hesabından ailesi ile kutladığı bir doğum gününün fotoğrafını paylaştı.

Eşi ve çocuklarıyla doğum gününü kutladığı görülen Aliyev için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da tebrik ve yeni yıl mesajı yayınladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Erdoğan Türk halkı adına Aliyev'in doğum gününü kutlayarak sağlık ve mutluluk dolu uzun bir ömür diledi" denildi.

Erdoğan, Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan'ın istikrarlı başarıları ve uluslararası ölçekte artan itibarından gurur duyduklarını belirttiği söz konusu mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 'iki devlet, tek millet' şiarına dayanan benzersiz kardeşlik ve dayanışma bağları, bugün olduğu gibi gelecekte de ilişkilerimize güçlü bir temel oluşturacak."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü kutlayarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, "Putin, Aliyev'in doğum gününü kutladı ve Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerinde ulaşılan yüksek seviyeyi ifade etti. İkili kişisel temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı" denildi.

Putin'in Aliyev'e görevinde başarılı ve sağlık dolu bir yıl dilediği kaydedilen açıklamada, iki ülke arasındaki bağların gelecekte de genişlemeye devam edeceğine yönelik inancını vurguladıkları aktarıldı.

Aliyev'in ailesiyle paylaştığı fotoğraf şu şekilde: