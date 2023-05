İlham Gencer son yolculuğuna uğurlandı

AA

İlham Gencer için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından düzenlenen törene, sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Gencer'in hayatından kesitlerin yer aldığı bir video gösterildi.

Sanatçının oğlu Bora Gencer, üzüntüsünü dile getirerek, "Babamla ilgili konuşacak milyonlarca şey var. Buraya çıkıncaya kadar metanetli olmaya çalıştım. Ailesi olarak o kadar mutluyuz ki şerefli doğup, şerefli ölen bir babanın çocukları olmaktan dolayı. O Türk olarak doğdu, Türk olarak öldü. Çok inançlı bir insandı. Ben dua etmeyi, namaz kılmayı babamdan öğrendim. Geçen yıla kadar orucunu da tutardı. İyi bir Müslümandı benim babam." dedi.

Babasının herkese yardım eden bir insan olduğunu belirten Gencer, "Herkes de ona yardımcı oldu. Çok mutlu, çok huzurlu gitti. Buna inanabilirsiniz. Bütün doktorlarına, hemşirelerine onda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Zaten hep hazırlıklıydı. 'Türk bayrağına saracaksınız' demişti. Hepinize geldiğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Gencer'in Türkiye'nin ilk piyanistlerinden biri olduğunu söyleyerek, "Müzik dünyasına kazandırdığı birçok ilk var. Bu anlamda müzik tarihimizde köşe taşlarından bir tanesi ve ayrıcalıklı bir yeri var. Ama aynı zamanda sanata, özellikle de genç sanatçılara, şimdi kıdemli sanatçı olmuş dönemin pek çok sanatçısına yol göstericiliği, dokunmuşluğu var. Birçoğunun üzerinde emeği var." diye konuştu.

Yavuz, sanatçının Türk müziğinin en önemli değerlerinden biri olmayı başardığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanların gönlünde ayrıca mutlu bir yer edinmesini de başardı. Büyük bir özveriyle çalışıyor olması, çok çalışkanlığı, müziğinin yüreğimizde bıraktığı derin izler ise armağan olarak bizlere kaldı. Eminim ki sanatın gücünü keşfetmek ve yaratıcılığı ifade etmek için gelecek nesiller İlham Gencer'in sanatından ilham alacak. Bizleri etkileyen bir yolculuğa çıkaran büyük ustanın bu son yolculuğunda da ailesinin, sevenlerinin ve sanat dünyamızın başı sağ olsun. Sanatını, özverisini, bitmeyen enerjisini ve kalplerimizdeki yerini her zaman anacağız."

MESAM Başkanı Recep Ergül de Gencer'in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, "Söyleyecek çok şey var onunla ilgili. Biz geçen sene MESAM olarak kendisine 100. yıl doğum gününde onur ödülü takdim etmiştik. 100 yıllık ömrü güzelliklerle dolu geçti. 100 yıllık bir çınardı. Ne mutlu ki Cumhuriyetle dolu, modern Cumhuriyet'in bütün güzelliklerini yaşadı. Çok sevdi, çok sevildi. Bize hep ilkleri yaşattı. Bir Atatürk ve bayrak sevdalısıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı Yücel Arzen ise Türk pop müziğinin biraz İlham Gencer çatısı altından çıktığının altını çizerek, "İlham Gencer, kendi geçmişini çok eskilere dayandıran bir müzisyendi. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Müzisyen Ahmet Koç ile "Sanatta ve Siyasette İlham Gencer" kitabını kaleme alan Sami Sefer Coşkun da törende kısa bir konuşma yaptı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi

Sanatçının oğulları Bora ve İlhan Gencer'in taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Emel Sayın ve oyuncu Nilgün Belgün ile sanatçının birçok dostu ve sevenleri katıldı.

Emel Sayın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir müzisyenimizi, güzel bir insanı kaybettik. Benim için ayrıca çok değerliydi. İlk 14-15 yaşındayken İlham Bey'i tanımıştım. Gençlere çok değer veren, hem onlardan manen beslenen hem de onlara moral verip destek olan çok güzel bir insandı." dedi.

İlham Gencer'in vasıtasıyla ilk kez eline mikrofon alarak sahneye çıktığını söyleyen Sayın, şunları kaydetti:

"Çatı Kulüp vardı. Gençler için çay saatleri yapardı. Orada ilk deneyimim olmuştu. İlham Bey beni ilk sahneye davet etmişti. Ben istemiştim şarkı söylerim diye. Sonra da bir dostluk oldu tabii. Çok saydığım, sevdiğim bir insandı. Üzgünüm. 100 yaşına kadar yaşamış olması da Allah'ın büyük bir hikmeti. Ama öyle de olsa insan üzülüyor. Sevdiğini kaybetmek, kaç yaşında olursa olsun insanı üzüyor. Nurlarda uyusun. Allah rahmet eylesin. Biz son günlerde görüşemedik. En çok ona üzülüyorum. Kısmet olmadı. Bir de belgesel film yapıyoruz. O da konuşacaktı, kısmet olmadı. Ayrıca ona da üzülüyorum. Neler söylerdi onu bilmek isterdim. Hepimizin başı sağ olsun."

Cenaze törenine katılan Nuri Alço ise İlham Gencer'in örnek bir insan olduğunu dile getirerek, "Mesleğinde onuru olan, her zaman toprağını, Türk bayrağını, milletini seven, 8 lisanda şarkı söyleyen çok güzel bir insandı. Allah ona uzun ömürler verdi. Bu yaz birlikte Bodrum'daydık. Hastaneye yatırdık. Yaşına rağmen bu kadar dimağı zengin, unutmayan, her şeyi hatırlayan biriydi. Allah ona çok güzel bir ölüm nasip etti. Güzel, mesleğinde duayen bir insandı. Giyimiyle, kuşamıyla da örnek bir insandı. Yurduna, milletine de sadıktı." ifadelerini kullandı.

İlham Gencer, kılınan cenaze namazının ardından, dualar eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.