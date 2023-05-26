İlham Gencer'e veda

101 yaşında yaşama veda eden Türkiye'nin ilk caz piyanisti Bozkurt İlham Gencer, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ebediyete uğurlandı.

İlham Gencer'e veda

Bodrum'daki evinde iki gün önce fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede 101 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Bozkurt İlham Gencer, için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni yapıldı.

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Usta sanatçının oğulları İlhan ve Bora Gencer'in taziyeleri kabul ettiği törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasetçiler Akif Hamzaçebi, Saffet Sancaklı, Lütfü Türkkan, sanatçılar Emel Sayın, Erol Evgin, Nilgün Belgün, İzzet Öz, Burhan Şeşen, Tayfun Duygulu, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile oyuncu Nuri Alço'nun da bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

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"ÇOK DEĞERLİ BENİM İÇİN"

Bozkurt İlham Gencer'in cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde, Cuma namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan şarkıcı Emel Sayın, İlham Gencer'in kendisi için çok değerli olduğunu belirterek "Caz müziğini Türkiye'ye getiren, tanıtan bir müzisyendi. Ben çocukluğumdan beri onun programlarını dinlerdim. Sonra da tanışmıştık, bana çok destek verdi. Bana çok şey öğretmişti. İngilizce şarkılar söylerdi, bana öğretirdi. Kulüpte birlikte şarkılar söyledik. Yani ilk adımlarımı İlham Bey'le birlikte atmıştım. Çok değerli benim için" dedi.

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"ÇOK ZARİF, BARIŞÇIL BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİYDİ"

Oyuncu Nilgün Belgün, Bozkurt İlham Gencer'in eski gelini olduğunu hatırlatarak “İlham Gencer için söyleyeceğim tek bir şey; çok değerli bir müzik adamıydı. Aynı zamanda bizim ailemizin de çok değerli bir babasıydı. Kızımın dedesiydi, benim eski kayınpederimdi. Hiç kopmadık. Bundan 10 ya da 15 gün önce bana sosyal medyadan görüntülü ve sesli mesajlar yolladı. Canım Nilgün'üm öpüyorum özlüyorum diye. Aradan 40 sene de geçse isim asla unutmazdı. Kimsenin doğumgününü unutmazdı. Çok zarif, barışçıl bir İstanbul beyefendisiydi" diye konuştu.

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Müzik programcısı ve yönetmen İzzet Öz ise “O kadar tatlı bir insandı ki; İlhan ağabeyle özel günlerimiz ve anlarımız oldu. Herkesi bir araya toplayıp, hiç tanımadığı insanlara bile birlikte şarkı söylemenin ne kadar güzel bir olay olduğunu anlatıp onlarla birlikte şarkı söylemenin tadını çıkarırdı, çıkartırdı. Müzikal anlamda gerçekten dolu bir insandı. Bizi o kadar güzelliklere doğru götürdü. İlham ağabey hiçbir zaman unutulmayacak. Gerçekten Türkiye'de popüler ve caz müziğe yaptığı katkıları her zaman saygıyla anacağız" şeklinde konuştu.

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Bozkurt İlham Gencer'in torunu Merve Demiralp ise “Kendisi çok farklı bir insandı, çok değerli bir sanatçıydı. Hem dedemdi, hem de Türkiye'ye mâl olmuş birisi. Yeri doldurulamaz, çok arayacağız. Çok üzgünüm." dedi.

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