İlhan Palut: Başaramadık

İlhan Palut, ilk yarıda MKE Ankaragücü’nün daha çok arzuladığını ve hücumda daha etkili olduğunu söyledi.

Maçı uzatmalara götüremediklerine vurgu yapan başarılı teknik adam, “İkinci yarıda daha dengeli bir oyun ortaya koyduk. 1-0 gerideyken iyi oynayıp golü bulduk. MKE Ankaragücü skoru korumak adına değişikliklere gittiğinde, uzatmalara kalırsak avantajlı olacaktık. Kupada yol almak istiyorduk ama olmadı” dedi.

Maçın son dakikalarında kendilerine karşı verilen iki penaltı hakkında ne düşündüğü sorulan Palut, “Hakem kararlarını verdi. Doğru mu yanlış mı olduğunu kendisi de görecek. Artık susması gereken birileri var, o da biz olalım” şeklinde konuştu.

İlhan Palut, “Takım çalıştırmadığınız zamanlarda MKE Ankaragücü’nden teklif geldi mi?” sorusuna da “MKE Ankaragücü’nden teklif gelmedi” yanıtını vererek sözlerini noktaladı.