İlhan Palut: En önemli şey sadakatti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak Antalyaspor karşısında oyun planına sadık kalarak sonuca ulaştıklarını söyledi.

Palut, "Aslında lige tam olarak istediğimiz gibi başlayamadık. Oyun açısından da dalgalanmalı bir süreçten buraya geldik. Bugün oyuncularla konuştuğumuz en önemli şey oyun planına sadakatti. Çünkü iyi bir teknik direktörü, tehlikeli oyuncuları olan bir takım Antalyaspor. İlk önce onlara oyunda dominantlığı sağlayacak coşkuyu vermememiz lazımdı. Bunu iyi başardık. Bunu başarırken de üstüne erken iki golle avantajı ele geçirdik" dedi.

Maçın kırılma anlarını değerlendiren Palut, "2-1 biraz daha rakip takımı ikinci yarı başında umutlandırırken biz de ikinci yarıya çok iyi başladık, golü bulduk. Ondan sonra karşı takımın aldığı kırmızı karta kadar takımımın oynadığı futboldan son derece memnundum" diye konuştu.

"Kırmızı karttan sonra 3-1 ve daha sonra da rakip 10 kişi kalınca maçın bittiğini düşündük" diyen Palut, "Sahada bu vücut dilini gördüm. Biraz buralarda rakibe çok fazla duran top, karambol şansları verdik. Ama günün sonunda takımım gerçek bir mücadele ile galibiyeti aldı. Oyuncularımı kutluyorum, Antalyaspor'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Galibiyetin önemine değinen Palut, her maçta aynı konsantrasyonla sahaya çıktıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her maça galibiyet alabilmek için hazırlanıyoruz. Her maçta galibiyeti istiyoruz. Ama hiçbir maça da kolay galibiyet alabiliriz durumuyla çıkmadık bugüne kadar. Bu maç da öyle bir maç değildi. Tam aksine son derece saygı duyduğumuz bir rakiple oynadık. Bence kırmızı kart olana kadar da aslında maç her şeye gebeydi takımın iyi oynamasına rağmen. Ama artık 3-1 ve kırmızı karttan sonra oyun biraz erken rahatladı. Tabii futbol anlar oyunu, pozisyonlar oyunu. Maçın başındaki iki gol, kritik andaki bir anda rakibin eksik kalması çok zor olan bir maçı daha düşük tempoda bitirebilme şansını bize verdi."