İlhan Palut'tan yedikleri gol için çarpıcı yorum

Galatasaray'a 1-0'lık skorla yenilen, bu sezon sahasında ilk mağlubiyetini yaşayan Rizespor'da, teknik direktör İlhan Bulut'un gol yedikleri pozisyon için söylediği sözler dikkat çekici...



OLAWOYİN'İ YERE DÜŞÜRÜP... PARDON!

Palut, "Abdülkerim Bardakçı topa dokunmadan... Ne diyeyim, faul dememek için kelimeler arıyorum. Topa dokunamadan Ibrahim Olawoyin'i yere düşürüp... Pardon, Ibrahim Olawoyin yere düşüp... Faul demeyeyim. Oradan şanssız bir gol yememiz... Genç takımız, heyecan oluyor. Üretemedik, ama oyuncularımdan memnunum. Galatasaray'ı da tebrik ederim" yorumunu yaptı.