RTÜK toplantısı öncesi İlhan Taşcı'dan tepki: Halkın feryadını bastırınca acılar dinmiyor

RTÜK, yarın TELE1, Halk TV, Fox TV ve Habertürk’ün deprem yayınları nedeniyle toplanacak.

TELE1, Halk TV, Fox TV ve Habertürk’ün deprem yayınları nedeniyle yarın gerçekleşecek RTÜK toplantısı öncesi RTÜK üyesi İlhan Taşçı’dan tepki geldi.

"GERÇEKLERİ GİZLEYEMEZSİNİZ, ORTAYA ÇIKAR"

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, toplantı öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Dört kanalın raporunun görüşüleceği toplantıya tepki gösteren Taşçı şu ifadeleri kullandı:

“RTÜK deprem sonrası cezai soruşturma gerektirecek seviyeye gelen yetersizlikleri, ihmalleri haberleştiren, gelişmeleri aktaran TV’lere üst sınırdan para, 5 kez de program durdurmaya varan cezalar için yarın toplanacak. Beyhude caba.. Gercekleri gizleyemezsiniz, ortaya çıkar!"

"HALKIN FERYADINI BASTIRINCA ACILAR DİNMİYOR"

"RTÜK, FoxTV (1) Habertürk (1) Halk TV (2) Tele 1’in(2) raporu Üst Kurul toplantısında görüşülecek. Gazeteciler halkla ilişkiler için değil gerçekleri halka anlatmak için vardır. Halkın feryadını bastırınca acılar dinmiyor, bölgede hala süren beceriksizlikler ortadan kalkmıyor!”