İliç maden faciası için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belli oldu

Karara göre, konuya ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanı AKP Antalya Milletvekili Atalay Uslu, Başkanvekili ise AKP Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek oldu.

Komisyon sözcüsü MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan Katip üye de CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

- AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt,

- AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman,

- AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin,

- AKP Giresun Milletvekili Ali Temür,

- AKP İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü,

- AKP İstanbul Milletvekili Şengül Karslı,

- AKP Siirt Milletvekili Mervan Gül,

- AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu,

- CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin,

- CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer,

- CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun,

- CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

- MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük,

- İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz,

- İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat,

- DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü,

- DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ve

- Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan