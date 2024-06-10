İliç maden faciasında toprak altında işçi kalmadı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen heyelanda 9 işçi tonlarca ağırlığındaki toprak yığınının altında kalmıştı. Olay sonrası başlatılan arama çalışmaları sonucu tüm işçilerin cansız bedenleri toprak altınan çıkarıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda kimlik tespitleri tamamlanan işçiler törenle memleketlerine uğurlanacak.

9 İŞÇİ TOPRAĞIN ALTINDA KALMIŞTI

İliç maden faciasında iş makineleri ve yüzlerce personelin katıldığı aramalar neticesinde Uğur Yıldız, Adnan Keklik, Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan kanunsuzluklar sonucu canlarından olan madenciler, yakınlarının gözyaşları arasında memleketlerinde toprağa verildi.

Aralıksız sürenarama çalışmaları sonucu toprak altında olan Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Abdurrahman Şahin, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara’nın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Böylelikle facianın yaşandığı maden sahasında, toprak altında kalan işçi kalmadı.