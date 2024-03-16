İliç’te toprak altındaki işçilerin pikabı bulundu

Büşra Kapan
İliç’te toprak altındaki işçilerin pikabı bulundu
Erzincan İliç’te altın madeninde meydana gelen faciada toprak altında kalan 9 işçinin kullandığı pikaba ulaşıldı.

Erzincan İliç’te Çöpler Altın Madeni’nde sülfürik asit atık dağları resmen patladı. Siyanürlü liç yığınında 9 işçi toprak altında kaldı.

Günlerdir süren çalışmada işçilerin kullandığı pikaba ulaşıldı. Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu sosyal medya hesabından olayı video ile duyurdu.

İşçilere ulaşılıp ulaşılmadığı ise henüz bilinmiyor.

Aksu paylaşımında şöyle dedi:

İliç’te arama çalışmasında işçilerin kullandığı bir pikaba ulaşıldı. İşçi kardeşlerimizden birine ulaşılıp ulaşılmadığına dair bir bilgi yok henüz. Bugün 33 gündür madenci kardeşlerimiz kimyasal yığının altında.

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NELER OLDU?

Türkiye 1 aydan fazladır Erzincan İliç’te Altın madeninde meydana gelen faciayı konuşuyor. Siyanür ve sülfürik asit atık dağları resmen çöktü.

Bölge için yıllardır uzmanlar tarafından uyarım yapılıyordu. Faciadan önce de tehlikenin sinyali gelmişti. Göz göre göre gelen faciada toprak altında kalan 9 işçi 33 gündür aranıyor.

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