İliç'teki maden faciasının ön bilirkişi raporu çıktı: Anagold asli kusurlu bulunmadı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlatılan, İliç’te Anagold şirketinin işlettiği altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçinin göçük altında kalmasına ilişkin Bilirkişi Ön Raporu sonuçlandı.

Ön raporda asıl işveren Anagold Madencilik asli kusurlu bulunmadı. Alt işveren şirketler ise denetim yapmadıkları gerekçesiyle tali kusurlu bulundu.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz,’ın sosyal medya hesabından paylaştığı raporda asli kusur ise gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle çalışan ve yöneticilerde bulundu.

Öte yandan şirkete tanınan imtiyazlar ve faciaya yol açan denetimsizlik konularında raporda herhangi bir siyasi sorumluluğa değinilmedi.

Raporda; operasyon direktör vekili, proses oksit müdürü, oksit operasyon başmühendisi, oksit operasyon mühendisi, borulama süpervizörünün asli kusurlu olduğu belirtildi.

Alt işveren yetkilileri ise liçteki çatlakların tespit edilmesine karşın tedbir almadıkları gerekçesiyle tali kusurlu bulundu.