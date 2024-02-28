İliç’teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Erzincan İliç’te meydana gelen maden faciasından 15 gün sonra, siyanürlü toprağın altında kalan 9 işçinin halen bulunamadığı belirtildi. Arama ekipleri, Şahin Çukuru’nda kayıp işçileri ararken sismik ölçerler kullanıyor. Yağmur yağdığında ise çalışmalar durduruluyor. Kayıp 9 işçiden 3’ünün magnez çukurunda olduğu düşünülüyor.

Halk TV’nin aktardığına göre, facianın üzerinden 15 gün geçmişken, olaya dair yeni görüntülere ulaşıldı. Halk TV muhabiri Ferit Demir, olaya dair, "Dün sabah saatlerinde arama çalışmaları tekrar başlatılmıştı. İliç faciasında toprak iki yere kaymıştı. Biri Sabunlu deresi, diğeri magnez çukuru.” İfadelerini kullandı.

Kayıp işçilerden Uğur Yıldırım ve iki arkadaşının Magnez Çukuru’nda olduğunun düşünüldüğünü aktaran Demir, “Araç parçalarının bazıları dün, bazıları bugün çıkarıldı. Ekipler aramalarını sürdürüyor. Bir kamyonete ait olduğu düşünülüyor. Araç parçaları, lastik ve motor parçaları var, hız göstergelerinin olduğu parçalar ayrı ayrı yerlerde bulunmuş. Araçların sürüklenerek parçalandıklarını düşünülüyor. Şahin Çukuru ( Magnez çukuru) bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Bu bölgeye yeni kaymaya karşı sismik ölçerler konuldu. Riskin sıfır olduğu bölgelerde çalışma yapılıyor. “ açıklamasında bulundu.