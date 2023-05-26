İlk 4 ayda 11 milyon turist geldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yılın ilk 4 ayında yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 27,51 arttı ve 9 milyon 533 bin 933 oldu. Yurt dışı ikametli vatandaşların 2023 Ocak-Mart dönemi istatistikleriyle birlikte toplam ziyaretçi sayısı 11 milyon 93 bin 247 oldu. 4 aylık süreçte Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke, 1 milyon 153 bin 341 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu oldu. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 134,94 arttı. Almanya'dan 966 bin 336 ziyaretçi, Bulgaristan'dan 797 bin 956 ziyaretçi geldi. Bulgaristan'ı da sırasıyla İran ve Birleşik Krallık izledi.

NİSANDA ARTIŞ ORANI YÜZDE 29,03

Türkiye nisan ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,03 artış ile 3 milyon 321 bin 824 yabancı ziyaretçi ağırladı. Nisan ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 16,72 artış ile Almanya birinci, yüzde 192,48 artış ile Rusya Federasyonu 2'nci, yüzde 24,16 artış ile İngiltere 3'üncü oldu. İngiltere'yi takip eden ülkeler sırasıyla Bulgaristan ile İran oldu.