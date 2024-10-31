İlk defa bir domuzda kuş gribi tespit edildi

Oregon eyaletinde bir domuzda H5N1 kuş gribi virüsünün tespit edilmesi, ABD Tarım Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, ABD’de domuzlarda ilk kez rastlanan bu virüs vakası, daha önce çiftlikte bulunan diğer hayvanlar arasında görülen H5N1 vakaları nedeniyle tespit edildi. Yetkililer, domuzun herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini, ancak alınan önlemler doğrultusunda test edildiğini belirtti.

Çiftlikte bulunan diğer iki domuzun test sonuçları beklenirken, iki diğer domuzda ise virüse rastlanmadı. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla çiftlik karantinaya alındı; koyun, keçi ve diğer hayvanlar gözlem altında tutuluyor.

İnsan Sağlığı İçin Bir Tehdit Görünmüyor

Bu vakalar özellikle dikkat çekici, çünkü domuzlar hem kuş gribi hem de insan gribi virüslerine aynı anda yakalanabiliyor. Bu durum, insanlara daha kolay bulaşabilecek mutasyona uğramış yeni türlerin oluşma riskini artırıyor. Ancak yetkililer, domuz gribi vakasının ülkedeki domuz eti güvenliği açısından bir risk teşkil etmediğini ve hayvanların ticari gıda tedarikine dahil edilmediğini belirtti.

H5N1 Yayılımı ve Önlemler

ABD’de yayılan H5N1 virüsü yalnızca domuzlarda değil, sığır gibi diğer çiftlik hayvanlarında da hızla artıyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, son dönemde 14 eyalette 387 sürü etkilendi. İnsanlara bulaşma vakaları düşük seviyede seyretmekle birlikte, California ve Colorado’da mart ayından bu yana 36 insan vakası rapor edildi. Çoğu, gözlerde kızarıklık ve akıntı gibi hafif belirtiler gösteren hastalar arasında tamamen iyileşenler oldu. CDC, virüsün insanlar arasında bulaşabileceğine dair herhangi bir işaret olmadığını açıkladı.

Oregon’da enfekte domuzun, kuş gribine yakalanmış olabileceği gibi, çevresel kontaminasyon yoluyla virüs parçacıklarına maruz kalmış olabileceği de değerlendiriliyor.