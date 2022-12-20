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''İlk Evim, İlk İş Yerim'' projesinin 5. etap kuraları başladı

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, 5. etap kuraları aralarında Ankara'nın da olduğu 12 ilde başlıyor. 13 Ocak'a kadar 44 bin 303 konutun hak sahipleri belli olacak.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:26
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''İlk Evim, İlk İş Yerim'' projesinin 5. etap kuraları başladı

''İlk Evim, İlk İş Yerim'' projesinin 5. etap kuraları başladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde bugün başlayan 5. etap kuralar, 13 Ocak'ta sona erecek.

SIRA BAŞKENTE GELİYOR

AA'nın haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının tamamlandığını belirttiği paylaşımında “’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

Açıklamada, kategori bazında 1893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorideki vatandaşın asil ve yedek olarak hak sahibi olduğu bildirildi. 5. etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimleri etaplar halinde sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 4 etabı 45 ilde sona erdi.

45 İLDE KURALAR TAMAMLANDI

İlk 4 etabın kura çekimleri 7 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat illerinde noter huzurunda gerçekleştirildi.
Bugüne kadar 45 ilde çekilen kuralarda 1893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorideki vatandaşlar olmak üzere toplamda 93 bin 392 vatandaş hak sahibi oldu.

5.ETAP KURALARI YOZGAT VE RİZE'DEN BAŞLAYACAK

Yozgat ve Rize'den bugün itibarıyla başlayacak 5'inci etap kura çekilişi, 13 Ocak 2023'e kadar devam edecek. 12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri belirlendi.

Buna göre, bugün ve yarın Yozgat'ta 1882, bugün Rize'de 1100, yarın Artvin'de 500, 22 Aralık'ta Kırıkkale'de 919, 23 Aralık'ta Kırşehir'de 1139, 23-24 Aralık'ta Trabzon'da 2 bin 550, 24-25 Aralık'ta Nevşehir'de 1731, 2-12 Ocak 2023'te Ankara'da 18 bin 450, 2-5 Ocak 2023'te Hatay'da 5 bin 25 konut, 6 Ocak 2023'te Osmaniye'de 1550, 7-8 Ocak 2023'te Kahramanmaraş'ta 3 bin 101, 10-13 Ocak 2023'te Adana'da 6 bin 356 konut için kura çekilişi yapılacak.

"Mart 2023’e kadar konutlar için tüm kuraların tamamlanması planlanıyor”

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. 

 

 

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