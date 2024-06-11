İlk hırsızlığını hırsız yakınını ziyarete gittiği cezaevinde yaptı! Henüz 15 yaşında…

Olay, Kayapınar ilçesindeki Talaytepe Mahallesi'nde bulunan D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleşti. S.K., ablasıyla birlikte cezaevine gitmişti.

Ablası, 'hırsızlık' suçundan hükümlü sevgilisiyle görüşürken, S.K. arama noktasında beklerken, infaz koruma memurunun saklama dolabındaki cep telefonunu aldı.

Görüşme sonrasında S.K. ve ablası cezaevinden ayrıldı. İnfaz koruma memuru, mesai sonunda cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti ve güvenlik kameralarını incelediğinde S.K.'nin telefonu aldığını gördü.

Şikayet üzerine Huzur Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından başlatılan araştırma sonucunda S.K., evinde yakalandı ve çalınan telefon bulundu.

S.K.'nin daha önce herhangi bir suç kaydı olmadığı tespit edildi ve gözaltına alınan genç kız, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi ve işlemleri devam ediyor.