İlk iş gününde talihsiz bir kazaya kurban gitti

Kaynak: İHA
İlk iş gününde talihsiz bir kazaya kurban gitti
Gaziantep'te parke ustası 20 yaşındaki genç, 7. kattaki yük asansöründen düştü. İlk iş günü olduğu öğrenilen talihsiz genç yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşandı. İddialar doğrultusunda, bir inşaatta parke ustası olarak iş başı yapan Muhammet Emin Arı, 9 katlı bir binanın 7'nci katında yük asansörüne bindi.

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Yük asansöründe olduğu sırada aniden dengesini kaybeden Arı, 7. kattan aşağı düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.

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Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, talihsiz gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Arı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinden sonra defnedilmesi için yakınlarına teslim edildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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