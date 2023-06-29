İlk kez gökyüzünü gören şempanzenin sevinci. İşte dünyanın konuştuğu görüntü

Elde edilen bilgilere göre, ABD’nin New York şehrindeki kötü şöhretli Primatlar Deneysel Tıp ve Cerrahi Laboratuvarı’ndan (LEMSIP) kurtulan 29 yaşındaki şempanze Vanilla’nın Fort Pierce’daki Save the Chimps sığınağına vardıktan sonraki sevimli anları kameralara kaydedildi.

Vanilla, taşınana kadar 1,5 metrelik bir kafesin dışına hiç çıkmamıştı. Cuma günü Reno’da düzenlenen American Society of Primatologists sempozyumunda Save the Chimps’in primatologu Dr. Andrew Halloran tarafından paylaşılan iç açıcı videoda, alfa erkeği Dwight tarafından kocaman bir kucaklamayla karşılandı.

O anlar sosyal medyada ve dünyada gündem oldu.

Halloran, The Post’a “Kaliforniya’da Vanilla, çimsiz ve zincir bağlantılı bir kafeste bir avuç şempanzeyle yaşıyordu” dedi.

HÜCRE HAPSİNDE TUTULUYORLAR

Kuruluşa göre yeni ada sığınağı, laboratuvarlardan, eğlence endüstrisinden, egzotik evcil hayvan ticaretinden ve yol kenarındaki hayvanat bahçelerinden atılan 226 şempanzeye ev sahipliği yapıyor ve birçoğu daha önce hücre hapsine katlandı ve daha önce diğer şempanzelerle hiç etkileşime girmedi.