İlk kez insana bulaştı. Eyvah!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İlk kez insana bulaştı. Eyvah!

Dünya çapında uzun süredir sorun teşkil eden ve milyonlarca kanatlı hayvanın ölümüne neden olan kuş gribi (H5N1) virüsünün, şimdiye kadar bir insana bulaştığı duyuruldu.

Avustralya, ilk kez bir insanın kuş gribi (H5N1) virüsüyle enfekte olduğunu duyurdu.

Reuters'ın bildirdiğine göre, Hindistan'da kuş gribi virüsüyle enfekte olmuş bir çocuk Avustralya'da tedavi edildi ve tamamen iyileşti. Bu durum, insanlarda kuş gribi (H5N1) enfeksiyonunun ilk kez teyit edildiğini gösteriyor.

Victoria eyaletinden sağlık yetkilileri, çocuğun temas ettiği ve çevresinde başka bir vaka tespit edilmediğini açıkladı.

Eyaletin sağlık sorumlusu Dr. Claire Looker, "Yüksek derecede patojenik kuş gribinin insanda teyit edilen ilk vakası" dedi.

Uzmanlar, kuş gribi virüsünün insanlar arasında yayılma olasılığının düşük olduğunu düşünüyor.

KUŞ GRİBİ NEDİR?

Avian influenza olarak da bilinen kuş gribi, evcil ve yabani kuşlarda solunum, sindirim ve sinir sistemi belirtileriyle birlikte yüksek bulaşıcılık ve ölümle sonuçlanabilen, insanlardaki grip benzeri ciddi bir hastalıktır. Kanatlılarda kuluçka süresi genellikle 1 ila 5 gün arasındadır.

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