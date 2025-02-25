İlk kez Ramazan’a özel destek kartı

Alanya Belediyesi, Ramazan bereketini ve dayanışma ruhunu paylaşmak için ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketlerini ulaştırmaya başladı. Vatandaşlara bu yıl ilk kez Ramazan destek kartı da dağıtılacak.

Ramazan ayında dayanışmayı büyütmek amacıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak gıda paketleri, Alanya Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle hazırlanıyor. Temel gıda ürünlerini içeren paketler, ilk etapta 2 bin aileye teslim edilecek. 14 araç ve 56 personelin iş birliğiyle dağıtımına başlanan paketlerin kısa zamanda tüm ailelere ulaştırılması hedefleniyor.

RAMAZAN’A ÖZEL DESTEK KARTI

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam eden Alanya Belediyesi, bu yıl ilk kez Ramazan destek kartı da dağıtıyor. Başvurular, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak.