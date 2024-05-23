İlk maçında iki rekor kırdı

Düzenleme: Aytunç Akın
İlk maçında iki rekor kırdı

WNBA draftlarının en sansasyonel seçimlerinden olan Indiana Fever guardı Caitlin Clark, takımının Connecticut Sun'a karşı verdiği mücadelede 2 rekora imza attı.

10 top kaybıyla lig tarihindeki ilk maçındaki en yüksek top kaybı rakamını elde etti. Ancak ikinci yarıda ritmini bulduktan sonra 20 sayı attı.

Indiana Fever guardı Caitlin Clark, WNBA maçında ilginç bir rekora imza attı. Sansasyonel çaylak oyuncu maçta 10 top kaybederek, lig tarihindeki ilk maçındaki en yüksek top kaybı yapan oyuncu oldu.

Maçın ilerleyen sürelerinde kendine gelen Clark, 20 sayı atmayı başardı. Bu performansı da ona ilk maçında 20 veya fazla sayı atan üçüncü WNBA oyuncusu olma unvanını verdi.

Clark’ın iki rekor kırarak tarihe geçtiği müsabakada Indiana Fever, Connecticut Sun’dan 21 sayı fark yedi. 92-71 skorla son bulan karşılaşmanın ardından, sezon başında 1. sıradan draft edilen Clark “Hayal kırıklığına uğradık. kimse kaybetmeyi sevmez. Oyunumu ilerleyen maçlarda daha da arttıracağıma inanıyorum” diye konuştu.

WNBA yetkilileri Connecticut'taki Mohegan Sun Arena'daki müsabakaya gösterilen yoğun ilginin Clark'tan kaynaklandığını söylediler. Stadyumdaki bütün biletlerin satıldığını bildiren Connecticut Sun yetkilileri ise son 20 yılda ilk defa bütün biletlerin tükendiğini bildirdi.

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