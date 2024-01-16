İlk Türk’ün uzaya gitmesine saatler kaldı. İşte yolculuğun canlı izleneceği yerler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindeki bilim insanlarından oluşan bir heyet, Florida'da düzenlenecek Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay misyonunun fırlatma törenine katılmak üzere ABD'ye uçtu. Fırlatma törenini izlemek için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bazı illerde hazırlıklara başlandı. Taksim, Kızılay gibi meydanlarda planetaryumlar kuruldu. Türkiye'de fırlatma töreninin izleneceği diğer yerler ise bilim merkezleri olacak.

4 KİŞİLİK MÜRETTEBAT

Axiom Space'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndereceği 'Ax-3' görevi için 4 kişilik mürettebat bulunuyor. Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen görev lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetleri'nden pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt yer alacak.

Florida'dan fırlatma 18 Ocak 2024 Perşembe günü Türkiye saatiyle 01.11'de gerçekleşecek. ISS'ye kenetlenme 19 Ocak'ta saat 13.15'te gerçekleşecek. Bu adımla, Türkiye'nin 2021 yılında açıkladığı Ulusal Uzay Programı'nın ilk insanlı uzay görevi hedefine ulaşacak.

BİLİM MERKEZLERİNDEN DE İZLENECEK

Fırlatma töreni, 17 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'ten itibaren Kızılay'dan ve Taksim'deki planetaryumlardan takip edilebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara 'kubbe çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan oluşan planetaryumlar inşa edildi. Alper Gezeravcı'nın fotoğrafları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı logoları, Türkiye Uzay Ajansı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun fotoğrafları alana yerleştirildi.

YER İSTASYONU TAKİP EDECEK

Öte yandan astronotun uzay istasyonuna yolculuğu, Ankara ODTÜ kampüsünde yer alan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görev yapan uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından takip edilecek. Lansman töreni ayrıca Konya Bilim Merkezi, Bursa GUHEM, Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ve Kayseri Bilim Merkezi'nden de izlenebilecek. Bu merkezler atölyelerden uzay filmlerine kadar birçok programa ev sahipliği yapacak.