İlk yarıda 4 gol yiyen rakip takım sahadan çekildi

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde oynanan Ahmetli Belediyespor ile Selvilitepespor maçının ilk yarısında 4-0 yenik duruma düşen ve hakemle tartışan futbolcusunun kırmızı kart yemesi sonrası Selvilitepespor maçı bırakarak çekildi.

Manisa 1. Amatör Küme 1A Turgutlu Grubunda mücadele eden Ahmetli Belediyespor sahasında bu hafta Selvilitepespor takımını konuk etti. Seyircisi önünde maçın ilk yarısında 3-0 öne geçen Ahmetli Belediyespor, verilen penaltıyı gole çevirince maç 4-0’a geldi. Gol sonrası Selvilitepesporlu futbolcuların hakeme itirazı etti. Ancak hakem kırmızı kartını çıkardı. Kırmızı kart sonrası ortamın bir anda gerildiği karşılaşmada Selvilitepespor yönetimi sahadan çekildiklerini belirterek futbolcularını sahadan aldı. Ahmetli Belediyespor, bu skor ile birlikte 3 puanın sahibi olarak grubunda 2. sıraya çıktı..