Milli takımda Almanya'yı seçti. Fidanları Adana'ya dikti

Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu WEFA aracılığıyla Adana'da 5 bin fidan dikilmesi için bağışta bulundu.

Almanya'nın Köln kentinde merkezi bulunan WEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de Temmuz 2021'de çıkan orman yangınlarının ardından başlatılan "81 İlde 81 Hatıra Ormanı" projesi çerçevesinde, 81 ilde hatıra ormanı oluşturulması için çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) iş birliğiyle yürütülen projeyle her hatıra ormanında 10 bin ağacın yer alacağı ifade edildi.

Proje çerçevesinde ilk olarak Adana'da 6 hektarlık hatıra ormanına defne, erguvan, mavi servi, kara servi ve fırça çalısından oluşan 10 bin ağacın dikildiği belirtilen açıklamada, Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın da bu hatıra ormanına 5 bin fidan dikilmesi için bağışta bulunduğu kaydedildi.

Gündoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, projeye katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek yardıma aracılık eden WEFA'ya teşekkür etti.

