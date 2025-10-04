İlkay Gündoğan için dikkat çeken yorum: 'Bakkal açsa her şeyi 10 numara yapar'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 1-1 sona eren derbi maç sonrası İlkay Gündoğan'ın performansı gündem oldu. NEO Spor yorumcusu Önder Özen, İlkay Gündoğan için dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 1-1 sona eren derbi maçın ardından İlkay Gündoğan'ın performansı geceye damga vurdu.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN PERFORMANSI ALKIŞ ALDI

İlk yarıyı Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 önde kapatan Beşiktaş karşısında Davinson Sanchez'in oyundan atılmasının ardından 10 kişiyle mücadele eden Galatasaray İlkay Gündoğan ile skora eşitlik getirmiş ve sahadan 1 puanla ayrılmıştı.

Attığı gol kadar performansıyla da Galatasaray'da gecenin kahramanı olan İlkay Gündoğan için NEO Spor'da maçı değerlendiren Önder Özen dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"İLKAY NE İŞ YAPARSA YAPSIN KUSURSUZA YAKIN YAPAR"

Özen, "İlkay Gündoğan bir bakkal açsa, o bakkalı her sabah 7’de açar, tertemiz yapar, rafları düzenli, her şeyi düzenli, algısını vergisini her şeyi 10 numara yapar. Ne iş yaparsa yapsın bu kardeşimiz kusursuza yakın yapar." ifadelerini kullandı.

