İlkay Gündoğan kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
İlkay Gündoğan kararını verdi

Barcelona'dan ayrılıp yeniden Manchester City'ye geri dönen İlkay Gündoğan, gelecek planlarına dair önemli açıklamalar yaptı.

Manchester City’nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Barcelona’da geçirdiği bir yılın ardından tekrar eski takımına dönmesini değerlendirdi. Pep Guardiola’nın yanında gelecekte antrenör olmayı hedeflediğini belirten Gündoğan, henüz futbol kariyerini noktalama niyetinde olmadığını vurguladı.

2013 yılında Borussia Dortmund’dan Manchester City’ye transfer olan İlkay Gündoğan, 2023’te Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdıktan sonra kulüpten ayrılmış ve Barcelona’ya gitmişti. Ancak kulübün istediği sözleşmeyi geç sunması nedeniyle bu transfer gerçekleşmişti.

Gündoğan, Guardiola’nın sistemine yeniden adapte olmanın kendisi için zor olmayacağını ifade etti. Kaptanlık görevini geri istemediğini ve iyi bir örnek olmanın her zaman öncelikli olduğunu belirten oyuncu, gelecekte antrenörlük yapmayı düşündüğünü de açıkladı.

İlk dönemde Manchester City Akademisi’nde antrenörlük lisansına başlayan Gündoğan, Guardiola ile çalışmanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Ancak futbolu bırakmak için henüz erken olduğunu dile getiren Gündoğan, fiziksel olarak kendini iyi hissettiğini ve birkaç yıl daha sahada olmak istediğini belirtti.

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